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  • Вениамин
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Анастасия Решетова изменилась после скандала с Алсу

Модель Анастасия Решетова призналась, что теперь живет в гармонии с собой. Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» Анастасия Решетова оказалась в центре скандала из-за подозрений в романе с бизнесменом Яном Абрамовым, который был женат на поп-звезде Алсу.

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