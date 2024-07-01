Плановый ремонт ТЭЦ-3 приведет к отключению горячей воды в некоторых районах Хабаровска

Жители четырех районов Хабаровска в течение двух недель будут испытывать проблемы с горячей водой. Отключение горячей воды запланировано с 1 по 14 июля в Краснофлотском, Железнодорожном, частично Кировском и Центральном районах города.
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