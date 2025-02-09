Трамп отказал ЮАР в помощи из-за политики в отношении африканеров

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о заморозке любой помощи Южно-Африканской Республике (ЮАР) по причине политики этого государства в отношении африканеров — потомков европейских колонистов, а также из-за позиции ЮАР по палестино-израильскому конфликту.