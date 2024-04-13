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ДТЭК: на Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии

ДТЭК: на Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии

На Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. С такой информацией выступил исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире местного телеканала "Рада".

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