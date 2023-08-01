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Московское посольство одной маленькой страны «сдуло» холодным исландским ветром

Московское посольство одной маленькой страны «сдуло» холодным исландским ветром

На здании посольства Исландии в Москве демонтированы все информационные таблички, с флагштока снят флаг страны.

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