Московское посольство одной маленькой страны «сдуло» холодным исландским ветром

На здании посольства Исландии в Москве демонтированы все информационные таблички, с флагштока снят флаг страны.
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