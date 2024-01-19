Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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