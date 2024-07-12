Ваш лучший выбор: какая пицца подойдет вам по знаку зодиака

Пицца — это не просто блюдо, это искусство, которое может отражать ваш характер и предпочтения. Астрологи Ракель Родригес и Лиза Стардаст поделились своими рекомендациями, какую пиццу стоит заказать в зависимости от вашего знака зодиака.