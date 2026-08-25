Медведь угнал машину в США: включил нейтралку и задом въехал в дерево

В Колорадо дикий медведь залез в машину у дома и уехал на ней. Правда, недалеко.Тихая ночь в американском округе Боулдер (штат Колорадо) закончилась невероятным происшествием, достойным голливудской комедии.
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