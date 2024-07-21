Трамп раскрыл, с кем бы он хотел конкурировать на выборах: Это не Байден

Экс-президент США заявил, что хотел бы конкурировать на выборах с УитмерДональд Трамп заявил, что он хотел бы соревноваться на президентских выборах не с Джо Байденом, а с губернатором Мичигана Гретхен Уитмер, которая проделала "ужасную работу" на своём посту.