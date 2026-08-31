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Минус двое игроков. Кто ушел из шоу "Большой куш" в 9-й серии

Минус двое игроков. Кто ушел из шоу "Большой куш" в 9-й серии

Вышла девятая серия второго сезона шоу "Большой куш". Это азартное игровое реалити на канале ТНТ, где несколько звездных дуэтов борются за главный приз в 10 млн рублей.

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