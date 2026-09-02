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Царьград

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Норвежская федерация осудила решение FIS о допуске русских лыжников

Норвежская федерация осудила решение FIS о допуске русских лыжников

Норвежская федерация лыж поддерживает запрет русским спортсменам участвовать в международных турнирах даже в нейтральном статусе, несмотря на решение FIS разрешить их участие в сезоне 2026/27 с ограничениями на использование национальной символики.

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