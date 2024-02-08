Морозы отступят: прогноз погоды на февраль-апрель в Чите

Возвращение морозов в Чите не ожидается, температура будет на уровне климатической нормы.Об этом проинформировали на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.
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