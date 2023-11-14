Херш заявил, что Израиль хочет контролировать границу Газы с Египтом

Израиль планирует контролировать границу сектора Газа с Египтом и взять на себя вопросы безопасности анклава, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.
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