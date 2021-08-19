В России за сутки потушено 162 тысячи гектаров горящих лесов

Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади более 162 тысяч га, продолжается ликвидация возгораний на площади более 1,5 млн га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.