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РФ создает ЭМИ-оружие для космоса из ядерного электромагнитного импульса

РФ создает ЭМИ-оружие для космоса из ядерного электромагнитного импульса

В США продолжается истерия по поводу «российского космического оружия». Американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что Москва разрабатывает систему вооружений, которая сможет вывести из строя «огромное количество спутников» в околоземном пространстве.

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