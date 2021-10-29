Связь с Алексеем Паниным и причины разрыва с Вайсбергом. О чем Катерина Шпица хотела бы забыть

Хрупкая артистка обладала сильным характером, что позволило ей стать востребованной. Катерину Шпицу окружали поклонники и заинтересованные коллеги по цеху, однако замуж она вышла лишь один раз — за фитнес-тренера, далекого от мира шоу-бизнеса.