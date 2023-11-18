Сделан ещё один маленький шажок в направлении закрытия России Балтийского моря - "внутреннего моря НАТО".
Иные аргументы на них не действуют
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Да сколько той Дании?
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15 час.
Модест
Надо пролив расширить, километров на двести. Датчане ещё за Аркону на Руяне не ответили. Ну и Гренландию у них отобрать, чтобы им неповадно было срать под российские двери. Кинжалы, Ониксы и Авангарды у нас есть, надо только стальные тестикулы найти.
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13 час.
Алексей Сафронов
Очень надеюсь что это свинство со стороны дании произойдет в ближайшее время и соответственно произойдёт хирургическое очищение гейропы от датского королевства.
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13 час.
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