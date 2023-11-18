Иные аргументы на них не действуют

Модест

Надо пролив расширить, километров на двести. Датчане ещё за Аркону на Руяне не ответили. Ну и Гренландию у них отобрать, чтобы им неповадно было срать под российские двери. Кинжалы, Ониксы и Авангарды у нас есть, надо только стальные тестикулы найти.