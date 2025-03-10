Череда фактов говорит о том, что переговоры по Украине в Саудовской Аравии под угрозой. Неужели Британия опять стремится провернуть "стамбульский трюк"? Прямой намёк пришёл из 2022-го — особая делегация прибыла в Киев, чтобы обсудить за закрытыми дверями насущные вопросы.