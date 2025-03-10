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Царьград

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Опять Британия: Переговоры по Украине в Саудовской Аравии под угрозой? Намёк пришёл из 2022-го

Опять Британия: Переговоры по Украине в Саудовской Аравии под угрозой? Намёк пришёл из 2022-го

Череда фактов говорит о том, что переговоры по Украине в Саудовской Аравии под угрозой. Неужели Британия опять стремится провернуть "стамбульский трюк"? Прямой намёк пришёл из 2022-го — особая делегация прибыла в Киев, чтобы обсудить за закрытыми дверями насущные вопросы.

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