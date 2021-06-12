«Бельгия выиграет 3:1. Забьет Дзюба». Ломбертс предрек поражение сборной России

Экс-защитник «Зенита» бельгиец Николас Ломбертс дал прогноз на сегодняшний матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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