На «EUROMORE» опубликована новая запись Патрика Ланкастера, американского журналиста, военного обозревателя, ветерана ВМС США: Украина сильно ударила по Белгородской области России до такой степени, что пришлось эвакуировать многие села и города.
На «EUROMORE» опубликована новая запись Патрика Ланкастера, американского журналиста, военного обозревателя, ветерана ВМС США: Украина сильно ударила по Белгородской области России до такой степени, что пришлось эвакуировать многие села и города.
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