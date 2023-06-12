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Российская артиллерия нанесла сильный удар по Украине из Белгорода после начала «контрнаступления»

Российская артиллерия нанесла сильный удар по Украине из Белгорода после начала «контрнаступления»

На «EUROMORE» опубликована новая запись Патрика Ланкастера, американского журналиста, военного обозревателя, ветерана ВМС США: Украина сильно ударила по Белгородской области России до такой степени, что пришлось эвакуировать многие села и города.

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