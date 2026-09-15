"Золотое яблоко" решило засудить девушку за рекомендацию духов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Золотое яблоко" предъявила юридические претензии покупательнице, которая поделилась в интернете ссылкой на парфюм в другом магазине.
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