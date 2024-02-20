Президент Колумбии Петро выразил поддержку лидеру Бразилии о геноциде Израиля в Газе

Президент Колумбии Густаво Петро высказал одобрение словам лидера Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва о «геноциде» Тель-Авива в секторе Газа и призвал к немедленной остановке насилия в палестинском анклаве, причем совершенно однозначно.
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