РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Президент Колумбии Петро выразил поддержку лидеру Бразилии о геноциде Израиля в Газе

Президент Колумбии Петро выразил поддержку лидеру Бразилии о геноциде Израиля в Газе

Президент Колумбии Густаво Петро высказал одобрение словам лидера Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва о «геноциде» Тель-Авива в секторе Газа и призвал к немедленной остановке насилия в палестинском анклаве, причем совершенно однозначно.

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