Президент Колумбии Петро выразил поддержку лидеру Бразилии о геноциде Израиля в Газе

Президент Колумбии Густаво Петро высказал одобрение словам лидера Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва о «геноциде» Тель-Авива в секторе Газа и призвал к немедленной остановке насилия в палестинском анклаве, причем совершенно однозначно.