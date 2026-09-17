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ТАСС

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В Японии открылась выставка Tokyo Game Show 2026

В Японии открылась выставка Tokyo Game Show 2026

ТИБА /Япония/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show (TGS) в 30-й юбилейный раз открылась в префектуре Тиба, передает корреспондент ТАСС.

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