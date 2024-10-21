Названы остановки «легкого метро» во Владивостоке

Во Владивостоке к 2030 году рамках проекта создания «легкого метро» планируется построить 18 остановочных пунктов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой администрации города Владивостока.
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