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Праздник середины осени — путеводитель для тех, кто окажется в Азии в конце сентября

Праздник середины осени — путеводитель для тех, кто окажется в Азии в конце сентября

Конец сентября 2026 года — время, когда сразу три страны Азии смотрят на одну и ту же полную луну. Праздник за этим полнолунием отмечают сотни миллионов семей от Пекина до Хошимина от Пекина до Хошимина уже больше 2000 лет.

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