Успехи России на украинском фронте всё больше нервируют США и их сателлитов. Какое бы оружие они не отправляли Зеленскому для победы, сколько бы денег не выделяли «стране 404», а продвижение российских войск не остановить.
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