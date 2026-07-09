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Газета.ру

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Депутат Камнев: семьи с детьми с 1 июня могут вернуть часть подоходного налога

Депутат Камнев: семьи с детьми с 1 июня могут вернуть часть подоходного налога

Семьи с детьми с 1 июня получили возможность вернуть часть подоходного налога. Для этого в семье должно быть двое и более детей до 18 лет, родители должны платить НДФЛ по ставке 13%, а среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

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