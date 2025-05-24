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В Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества с США

В Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества с США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев не думает, что новые экономические связи с США будут большими, чем это было до специальной военной операции (СВО), а также выступает против возобновления сотрудничества в области поставок самолетов.

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