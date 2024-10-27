Обама упрекнула избирателей США в требовании «высоких стандартов» к Харрис

Мишель Обама выразила недовольство тем, что избиратели ожидают от кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, более четкого выражения своих мыслей и ясной политической позиции, об этом заявила она в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане, 27 октября трансляция велась на Youtube-канале Харрис.