Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США обеспокоены учениями России и Белоруссии

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Американские власти заявили, что обеспокоены стартующими в четверг российско-белорусскими учениями, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, проводимые мероприятия способствуют эскалации вокруг Украины.