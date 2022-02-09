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Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США обеспокоены учениями России и Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США обеспокоены учениями России и Белоруссии

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Американские власти заявили, что обеспокоены стартующими в четверг российско-белорусскими учениями, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, проводимые мероприятия способствуют эскалации вокруг Украины.

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