Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Илон Маск поговорил с лидером партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на платформе X

Илон Маск поговорил с лидером партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на платформе X

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему предприниматель Илон Маск сумеют закончить конфликт на Украине.

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