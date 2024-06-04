Пермь станет местом съемок исторического фильма о Романовых

Локации, связанные с Екатеринбургом, так же будут сняты в Перми.Летом 2024 года в Перми стартуют съемки фильма «Романовы: преданность и предательство», основанного на сюжете книги тюменского писателя Сергея Козлова.
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