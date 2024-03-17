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Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Бурсаспор» встречает «Галатасарай»

«Петким Спор» встретит «Бешикташ», «Бурсаспор» примет «Галатасарай». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Петким Спор – Бешикташ Дата проведения 17 марта, 13.

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