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Русская весна

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Зеленский отказался от энергоперемирия на условиях Трампа и продолжает истерику

Зеленский отказался от энергоперемирия на условиях Трампа и продолжает истерику

Зеленский отказался от энергетического перемирия на условиях президента США Дональда Трампа и продолжает истерить из-за дизельной сделки Москвы и Вашингтона.

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Svetlana Kuzmina

А кто поставляет дизель Украине - Европа? А когда Европа не сможет поставлять нефтепродукты Украине и откуда берутся эти ресурсы у самой Европы, Зеленский задавался вопросом и, что будет делать Зеля без топлива? Если Зеленский настолько упёртый истерик и не понимает этого, и что численность украинцев катастрофически приближается к нулю, а страна превращается в выжженное поле, то остаётся только один выход - удавить его прямо в постели)).