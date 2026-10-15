Мужчина из США утверждает, что ослеп после приема препарата «Оземпик», пишет Fox News.Тодд Энгель из Мэриленда заявил, что препарат «Оземпик», прописанный ему в 2023 году от диабета, лишил его зрения.
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