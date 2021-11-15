Использовать беспилотные грузовики предложили на границе России и Китая

Использовать беспилотные грузовики предложили на границе России и Китая

Использовать беспилотные транспортные средства предлагают на российско-китайской границе, чтобы избавиться от очередей из дальнобойщиков.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх