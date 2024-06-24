Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что украинский генерал, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* обогащается на конфликте, поэтому не поддерживает проведение переговоров по миру с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии