Куда сходить: интересные мероприятия 11 октября в Крыму

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ Крымский государственный ТЮЗ (Евпатория, ул. имени Бартенева, 1) «Царевна-лягушка», 6+ 11 октября, 11:00 и 15:00 Одна из самых известных волшебных сказок, о добре, любви, искренности и дружбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии