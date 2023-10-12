Раскрыла себя. Собчак неожиданно для россиян поддержала Галкина*

В первые дни начала конфликта Израиля и Палестины Максим Галкин* опубликовал видеообращение, возмущенный тем, что его патриотическую позицию по отношению к Израилю серьезно не воспринимают: то и дело подсмеиваются и задают вопросы о том, почему же так любящий страну мужчина не идет на фронт доказать это на деле.
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