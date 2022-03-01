ФХР о санкциях ИИХФ: «Считаем данное решение дискриминационным. Оставляем за собой право обжаловать его в CAS»

ФХР может обжаловать санкции ИИХФ в CAS. Федерация прокомментировала решение ИИХФ отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

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