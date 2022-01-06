Широка страна моя родная

"Согрей нас, Камчатка, своим теплом" В.В.Татауров Пришла пора постновогодних поездок наших граждан, подсевших на дальние пляжные и горнолыжные поездки, сопряжённые с множеством бесплатных бонусов на выбор - наградить себя, любимого и единственного, в результате общения в ограниченном самолётном пространстве с сотней другой-третьей таких же энтузиастов очередной версией, уже ставшего легендарным благодаря стараниям ненаших и наших СМИ, ковида или иной лихой вирусной пневмонии, или же прихватив очередную нетипичную эндемичную тропическую лихорадку местного разлива.
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