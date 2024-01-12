Российский рынок подрастает на старте торговой сессии

Российский рынок открыл торги в пятницу, 12 января, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,03%, до 3 182,25 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,45%, до 1 136,96 пункта.