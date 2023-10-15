Просю выдать: Украина берет в аренду на зиму средства ПВО

Как будет работать схема милиционера Грищенко на международном уровне.Острая нехватка средств противовоздушной обороны и кратное увеличение у России средств и способов проведения атак с воздуха заставили руководство Украины придумать необычную схему.
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