Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску

В свежей сводке от украинского генерального штаба появляются новые названия населённых пунктов. Среди них – населённый пункт Выемка, который территориально относится к так называемой Бахмутской общине и при этом находится менее чем в 5 км от южных окраин города Северск.
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