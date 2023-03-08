Военное обозрение

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Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску

Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску

В свежей сводке от украинского генерального штаба появляются новые названия населённых пунктов. Среди них – населённый пункт Выемка, который территориально относится к так называемой Бахмутской общине и при этом находится менее чем в 5 км от южных окраин города Северск.

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