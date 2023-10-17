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Небензя сообщил о «глубокой разочарованности» по поводу голосования в СБ ООН

Небензя сообщил о «глубокой разочарованности» по поводу голосования в СБ ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что Москва крайне разочарована итогами голосования в СБ ООН по резолюции на тему деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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