Небензя сообщил о «глубокой разочарованности» по поводу голосования в СБ ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что Москва крайне разочарована итогами голосования в СБ ООН по резолюции на тему деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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