Выставка картин Зураба Церетели пройдет в Астрахани

В Астраханском кремле пройдет выставка картин Зураба Церетели. Выставка откроется 20 декабря в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» и приурочена к 90-летию народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств.
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