Итак, в Евросоюзе помимо выдачи кредита в размере 35 млрд евро на дальнейшую войну руками Украины против России Киев одарили литовской (бывшей советской) теплоэлектростанцией.
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