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Во Владимирской области начали выплачивать накопительную часть пенсии с 55 лет

Во Владимирской области начали выплачивать накопительную часть пенсии с 55 лет

Кто и как может получить замороженные пенсионные накопления во Владимирской области.С 1 июля изменился порядок выплаты накопительной части пенсии.

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