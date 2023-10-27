Депутаты Гордумы Астрахани помогли купить УАЗ для фронта

Работа муниципального штаба гуманитарной помощи не останавливается ни на день. Благодаря депутатам Городской Думы и волонтёрам благотворительный фонд «Созвездие добра» приобрел автомобиль марки УАЗ по заявке 1 батальона 291 полка.
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