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Депутаты Гордумы Астрахани помогли купить УАЗ для фронта

Депутаты Гордумы Астрахани помогли купить УАЗ для фронта

Работа муниципального штаба гуманитарной помощи не останавливается ни на день. Благодаря депутатам Городской Думы и волонтёрам благотворительный фонд «Созвездие добра» приобрел автомобиль марки УАЗ по заявке 1 батальона 291 полка.

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