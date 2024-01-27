Паромное сообщение Сахалина с материком восстановлено после циклона

ТАСС/Василий Винокуров Паромная переправа Холмск - Ванино, которая соединяет Сахалин с Хабаровским краем возобновила работу, которая была приостановлена 22 января из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе.
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